港超聯　丹恩奴域一箭定江山　傑志1球險勝東方龍獅

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（10日）晚上爆發榜首大戰！由東方龍獅於旺角大球場主場硬撼傑志，東方龍獅雖然整場取得較多攻門，惟未能轉化成入球，更在下半場被傑志射手丹恩奴域，禁區內近射得手。最終「藍鳥」在全場2813位球迷的見證下，以1比0小勝東方龍獅，成功報回上月「菁英盃」落敗的一箭之仇。

「東傑大戰」開賽前，2支球隊球迷在看台位置上的分配，已成為賽前焦點，雙方開賽初段亦迅速入局，東方龍獅先取得埋門機會，林恩許右路開出罰球，艾華度後上頂斜。傑志隨即還以顏色，基爾頓中路突放冷箭，門將葉鴻輝擋出底線。東方之後控制大局，先有費蘭度大腳斬入禁區，盧卡斯快門將王振鵬一步，但笠射不中目標。7分鐘，東方龍獅再有入球機會，李嘉耀右邊傳中，朴俊炯解圍判斷失誤，可惜盧卡斯禁區內射門軟弱無力。東方龍獅攻勢浪接浪，11分鐘差點打開記錄，費蘭度接應隊友長傳，單人匹馬闖入禁區，惟近射省中守衞出底線。22分鐘，艾華頓左路角球，杜度禁區內窩利抽射不中目標。24分鐘，艾華度中場搶走對方腳下球，與辛祖一記「撞牆」後，連隨殺入禁區，被王振鵬輕鬆沒收。

31分鐘「東傑大戰」終於爆發火藥味，東方龍獅隊長迪高角球爭位時，在對方禁區內撞跌朴俊炯，被球證黃牌警告，傑志中場巴爾拿之後亦因侵犯辛祖，被罰黃牌，場內、外馬上起哄，事件擾攘了一段時間。東方龍獅之後繼續取得主導權，無奈費蘭度、盧卡斯的禁區內勁射皆無法射破王振鵬十指關。上半場尾段，傑志搶回不少攻勢，先有前鋒丹恩奴域接應鞠盈智後腳傳送，射門斜出，之後再有安永佳接應隊友左路傳中，惟禁區內頭槌未能考驗門將葉鴻輝。臨完半場前，安永佳左路爆落底線，丹恩奴域禁區內勉強起腳，最終2隊各自錯失多次入球機會下，上半場互無記錄，踢成0比0返回更衣室。

下半場初段東方龍獅繼續施壓，林恩許右路開出角球，杜度頭槌角度太正。64分鐘，一直受壓的傑志率先打開記錄，基爾頓左路開短罰球，賓紀文及朴俊炯連番射門不果，丹恩奴域近射破網，「藍鳥」領先1比0。傑志領先後刻意加強防守，專心打反擊，78分鐘差點拉開比數，後備入替的羅梓駿壓落底線，再橫傳入禁區，鞠盈智射門被葉鴻輝救出。81分鐘，安永佳接應丹恩奴域二傳，禁區外勁射，同樣無功而回。84分鐘，東方龍獅可謂雪上加霜，迪高中場飛鏟蘇沙，「兩黃一紅」下被趕出場，餘下時間需以10人迎戰。最終東方龍獅落後下未能追平，傑志維持1比0勝果，暫時以1分反壓東方龍獅，升上聯賽榜榜首。

今場東方龍獅陣中有林恩許及費蘭度等傑志舊將倒戈，難免令傑志總監兼總教練朱志光有種非常熟悉的感覺，賽後他更形容是役猶如傑志內部分隊賽：「對面嗰啲熟口熟面嘅。」朱志光認為今場戰情激烈緊湊，雖然最終全取三分，但不忘對球員表現作檢討，直言球隊在細節上有改善空間。朱志光亦同時大讚幾位東方龍獅攻擊球員個人能力高，但承認已經摸透對手幾位前傑志兵的踢法：「因為我都教咗佢哋咁耐，佢哋啲走位我瞇埋眼都諗到。」

繼上仗梅開二度之後，傑志新援丹恩奴域繼續成為主宰球賽的關鍵人物，朱志光坦言「黑山伊巴」仍未達十足狀態，但承認這位39歲前鋒在前場能夠起到作用：「佢喺前線有牽制能力，令隊友畀波時更有目標，其他隊友都多咗位置出嚟。」首次以正選身分披甲的丹恩奴域，就認為球隊今場表現出色：「我哋製造好多攻勢，冇畀到東方龍獅太多機會，對球隊同我自己嘅表現都好滿意。」

至於東方龍獅總監兼主教練李志堅，就坦言球隊今場犯下致命錯誤：「賽前我都講今場邊隊少去犯錯，就會係關鍵，我覺得我哋犯下幾大錯誤。」東方龍獅今場只作出一個換人變動，李志堅解釋是對場上球員的進攻能力有信心，並認為比賽後段杜度的傷出，以及迪高兩黃一紅被逐，都令球隊更加難作出變動。