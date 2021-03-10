港超聯　場外鬥到場內　「東傑」破2季入座紀錄

港超雙雄東方龍獅及傑志今季第2次對碰，周三（10日）晚上完成。客軍傑志憑丹恩奴域建功奠勝，取得寶貴3分。場內打得激烈，場外亦恍如戰場，兩隊球迷全場以歌聲及掌聲對抗，令球賽的熾熱程度進一步升溫，最終比賽更以2,813人的入座數字，刷新近兩季的紀錄。

東方龍獅對傑志的港超戲碼一向富有叫座力，兩軍近季的若干恩怨情仇令「東傑大戰」更具娛樂性。而今場聯賽屬雙方今季第2次對壘，大戰上演之前在場外率先進行一場「界限街看台爭奪戰」，事緣兩軍球迷因主客打氣區編配問題而引發「網戰」，爭議更由場外帶到場內，雙方擁躉於賽前隔空對罵，令這場港超大戰的火藥味更濃。

今仗入球雖然相對少，但絕不反映球賽的緊湊程度。兩軍球員在球賽期間不乏飛沙劈石的鏡頭，其中傑志的朴俊炯上半場中段，在一個角球攻勢前疑被「批肘」倒地，傑志球員隨即「圍球證」抗議，一度引起雙方球員起哄，東方迪高被罰今仗首張黃牌。

隨後東方反擊之際，巴爾拿與敵方碰撞之下又再點起火頭，盧卡斯與辛祖上前激烈投訴，巴爾拿亦被罰黃牌。此時球迷區突然爆發小規模衝突，有零星球迷「踩過界」挑釁，幸好有保安及時隔開雙方，令衝突未有進一步蔓延。下半場在「黑山伊巴」入球後，主隊全軍壓境，惟迪高情急之下掃跌蘇沙，領第二面黃牌被逐。最終傑志在2,813名球迷見證下，以1比0勇挫死敵東方龍獅。

傑志總監兼總教練朱志光受訪時，對當天的入場人數感驚喜：「贏波當然開心，但嚟到有啲興奮，因為喺咁嘅閒日都吸引到2千幾人嚟睇波，證明本地球迷都幾留意本地聯賽。」因配合防疫及社交距離措施，觀眾座位僅開放一半，但仍打破近兩季的紀錄，「朱Sir」坦言假如無限制，球迷可能會更多。而為傑志「一箭定江山」的丹恩奴域亦對入座大嘆開心，但寄語球迷「動口不動手」：「我見到有啲小衝突，但我希望所有事都循和平嘅方式進行。」

雖然東方敗陣而回，但球隊總監兼主教練亦對入座數字感高興：「氣氛相當好，場波從觀賞角度肯定係一場好嘅本地比賽，相信如果成日都係咁就好啦。」