搵謝拉特代替高普　前隊長答案令利迷開心　

啱啱提早捧走蘇超冠軍嘅前利物浦隊長謝拉特，最近又再被問到返母會執教嘅話題，佢話好希望有朝一日做到紅軍主帥，但唔係依家，謝拉特更力撐高普應該要做多幾年。

高普與利物浦嘅合約基本上直至2024年，但最近紅軍嘅表現低迷，錄得主場六連敗成績即令外界對高普嘅主帥位置擔心，而曾經係利物浦超級英雄嘅謝拉特啱啱帶領格拉斯哥流浪提早贏得蘇超，即被視為接替高普嘅人選之一。

對於這個傳聞，「謝四」好快已經「落閂」，佢接受電視台訪問咁話：「利物浦嘅球迷絕對唔想我做紅軍嘅領隊，我同佢哋一樣，都希望高普繼續帶領利物浦，大家都好愛戴高普，佢喺我哋最出色嘅領隊之一，我希望佢可以教多幾年，我哋好尊敬佢；我依家亦有工作，我覺得唔係講呢個話題嘅時候。」

謝拉特承認重返母會，的確係自己嘅未來夢想，「如果問我返利物浦做領隊係咪夢想？答案肯定係，但唔係依家，呢個世界仲有好多領隊，都有機會帶領利物浦。」

格拉斯哥流浪周四深夜會出戰歐霸16強首回合，對住布拉格斯拉維亞，睇吓「謝四」有冇計帶領格流晉級，繼續省靚招牌。