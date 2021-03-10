「01世代」最佳新人　沙卡贏格連活特

瑞士著名體育研究機構CIES（足球天文台），日前公布球壇最佳新人排名榜，根據出生年份定出4個組別排名，當中以英格蘭新星最受注目，查頓辛祖同布卡約沙卡分別稱霸「00世代」同「01世代」，格連活特、菲爾科頓、祖迪比寧咸、居迪斯鍾斯等英格蘭小將亦有份上榜。

CIES用球員嘅上陣時間同對手質素等數據，計算出2000年、2001年、2002年同2003年出生嘅4個組別排名，查頓辛祖喺「00世代」稱霸，擊敗艾方素戴維斯以及隊友艾寧夏蘭特；阿仙奴嘅布卡約沙卡就喺「01世代」，壓倒曼聯前鋒格連活特封王；巴塞隆拿翼鋒柏迪喺「02世代」排第1位、利華古遜中場科利安華迪斯就領導「03世代」。

●2000年出生3大新人

1 查頓辛祖(多蒙特)

2 艾方素戴維斯(拜仁慕尼黑)

3 艾寧夏蘭特(多蒙特)

●2001年出生3大新人

1 布卡約沙卡(阿仙奴)

2 格連活特(曼聯)

3 班洛特巴迪亞舒尼(摩納哥)

●2002年出生3大新人

1 柏迪(巴塞隆拿)

2 施達基奧(聖加倫)

3 謝利美杜古(雷恩)

●2003年出生3大新人

1 科利安華迪斯(利華古遜)

2 祖迪比寧咸(多蒙特)

3 伊沙克祖漢尼臣(諾高平)