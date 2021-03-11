美斯12碼宴客　巴塞隆拿黯然出局

周四(11日)凌晨歐聯16強次回合大戰，西甲勁旅巴塞隆拿作客巴黎聖日耳門(PSG)未有奇迹，喺美斯射失關鍵12碼下，只能以1比1逼和PSG，兩回合計輸2比5出局，自06/07球季16強出局後，14年來首度無緣歐聯8強。

首回合輸1比4嘅巴塞隆拿，今場反客為主發動狂攻，全場控球率高達67%，亦錄得22次埋門，氣勢相當凌厲，達斯23分鐘就曾窄位狂抽中楣。PSG喺31分鐘更率先入波，莫路伊卡迪禁區內被踢跌，基利安麥巴比操刀射入；巴塞隆拿失守後仍冇打算放棄，美斯37分鐘轟入世界波追平。

巴塞隆拿追平後氣勢更勁，完半場前又博到12碼，如果射入嘅話下半場將有機會乘勝追擊，可惜美斯射中間被基羅拿華斯用腳擋出，呢球亦係美斯自2014年2月對曼城後，首次喺歐聯12碼宴客。錯失黃金機會嘅巴塞隆拿下半場有心無力，最終被PSG守到完場。

巴塞隆拿自從06/07球季喺16強被利物浦淘汰後，對上13季歐聯都至少殺入8強，教練朗奴高文賽後表示：「美斯射失12碼係今場轉捩點，如果我哋半場可以領先2比1，成個局面就會唔同晒。我哋錯失機會，但球員態度值得嘉獎，出局當然悲傷，但球隊表現已走上正軌，亦表現出新嘅面貌。」