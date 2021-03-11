「絕代雙驕」C朗拿度同美斯叱吒球壇近20年，不過呢個美好時代即將邁向終結，上年世界足球先生被羅拔利雲度夫斯基搶走，兩大球王今個星期亦先後喺歐聯「孭鑊」出局。自04/05球季之後，16年來第1次喺歐聯8強冇晒C朗同美斯任何1人參與，而兩人所效力嘅祖雲達斯同巴塞隆拿，今季喺聯賽都嚴重跌watt，似乎象徵球壇將會改朝換代。

喺C朗拿度同美斯「淡出」下，20歲嘅艾寧夏蘭特同22歲嘅基利安麥巴比無疑係新世代球王熱門人選，艾寧夏蘭特周三(10日)已率先帶領多蒙特殺入8強，基利安麥巴比周四(11日)亦再次攻破巴塞隆拿大門，令佢以22歲80日之齡，打破美斯紀錄(22歲286日)成為歐聯史上最年輕拎到25球球員。

基利安麥巴比年紀輕輕，已經展示出「踩」住美斯上位嘅能力，呢位法國國腳出道以來曾經喺2個賽事同美斯正面交鋒，先係2018世界盃16強帶領法國淘汰阿根廷，今次又喺歐聯16強幫巴黎聖日耳門踢走巴塞隆拿，而基利安麥巴比喺呢3場波一共入咗6球，極速上位。