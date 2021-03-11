利物浦再贏RB萊比錫　法賓奴成鎖匙人

近期英超狀態低迷嘅利物浦，喺歐聯賽事繼續有出色表現，周四(11日)凌晨16強次回合，佢哋喺匈牙利「主場」以2比0再贏RB萊比錫，兩回合合計大勝4比0晉級8強。利物浦今場復甦關鍵，係將法賓奴泰華利斯調回防中位置，令佢同堤亞高艾簡達拿組成最強中場組合，主宰晒成場比賽。

利物浦今季大鬧中堅荒，巴西球星法賓奴泰華利斯長期客串中堅，不過領隊高普今場選擇用尼達利菲臘斯同奧辛卡巴克打中堅，法賓奴泰華利斯自上年10月後，首次踢番防中位置，由佢鎮守中場亦令堤亞高艾簡達拿可以推前，兩人加盟有9次攔截、20次重奪控球權同11次爭波成功，成為利物浦控制戰局嘅關鍵。利物浦堅守城池之餘，更靠穆罕默德沙拿同沙迪奧文尼下半場各入1球，再贏多場2比0。

法賓奴泰華利斯今場當選賽事MVP，領隊高普賽後亦大讚：「完場後我同佢一齊行返更衣室，我問佢係咪真係好鍾意踢呢個『6號』(防中)位置，因為佢今場表現好明顯咁表達出呢個意思，我哋所有人都想佢踢呢個位置。」