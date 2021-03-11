費達拿時隔13個月復出　首戰撼贏英國1哥

瑞士網球天王費達拿養傷長達13個月後，周三（10日）終於在卡塔爾公開賽復出，苦戰3盤後險勝英國的伊雲斯，延續其39歲「不老傳說」。苦等超過一年，終能重新踏上賽場，費達拿表示「一切都值得的。」

自去年澳洲網球公開賽之後，費達拿曾兩度進行右膝手術，昨日終於在卡塔爾公開賽正式復出，在405日來首次參加比賽。不過英國「1哥」伊雲斯並沒有讓「費天王」輕鬆過關，二人惡鬥2小時24分鐘、激戰3盤才分勝負，費達拿以7比6（10比8）、3比6、7比5晉級。「Dan（伊雲斯）打得很好，他是我很好的訓練伙伴，過去兩個星期我們已經打了超過20盤，一直打到這天。」賽後費達拿說。

這位20座大滿貫得主表示，其康復之路充滿困難重重，一度令他心灰意冷，幸能順利回歸賽場，「很開心可以回來。不管贏或輸，光是站在球場已令我很開心。這是一條既長又艱苦的道路，不過我也享受其中。對我的網球生涯來說是一大挑戰，以我這個年紀，能回來賽場不是簡單事。感謝我的團隊，他們一直支撐着我。一切都值得的，因為這天比賽我的表現很不錯。」

他更笑說，由於太長時間沒有比賽，不習慣新冠肺炎防疫措施：「感覺我離開這段日子好像比想像中長呢！」