歐霸盃16強　梗係撐謝拉特場

歐霸16強首回合，今晚梗係撐旺門格拉斯哥流浪啦，謝拉特幫格流一吐烏氣，重奪蘇超冠軍，球隊可以疊埋心水喺歐霸發力，佢哋會作客布拉格斯拉維亞。格流今屆11場歐霸9勝2和，當中近6場歐霸作客，每場最少入2球，今場有力開個客W。另一場揀熱刺對薩格勒布戴拿模，熱刺今季已經射入100球，加里夫巴利大勇，配搭哈利卡尼同孫興民，絕對係入球保證，呢場要2.5球入球大。

過關2x1

(四)3 布拉格斯拉維亞 對 格拉斯哥流浪 客勝

(四)6 熱刺 對 薩格勒布戴拿模 入球大(2.5球)

直播表

周五1:55am 歐霸 曼聯 Vs AC米蘭

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周五1:55am 歐霸 基輔戴拿模 Vs 維拉利爾

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周五1:55am 歐霸 布拉格斯拉維亞 Vs 格拉斯哥流浪

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周五1:55am 歐霸 阿積士 Vs 年青人

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周五4:00am 歐霸 奧林比亞高斯 Vs 阿仙奴

myTV Gold 303、Now643、有線656、616

周五4:00am 歐霸 熱刺 Vs 薩格勒布戴拿模

Now644、有線661、601台

周五4:00am 歐霸 羅馬 Vs 薩克達

Now 645、有線603台

周五4:00am 歐霸 CF格蘭納達 Vs 莫迪

Now 646、有線662、602台