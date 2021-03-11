亞冠　泰國奪Ｊ組主辦權　傑志失主場優勢

亞洲足協（AFC）周四（11日）正式公布今屆賽事，各小組賽會制的主辦權申請結果，泰國將奪得F、G，以及傑志所屬的J組，意味香港足總早前的申請宣告失敗。另外AFC亦公布原定下月21日展開的東亞區分組賽將推遲至6至7月舉行。

早前AFC開放今屆各小組的賽會制主辦權申請，而據悉香港足總、泰國、新加坡等屬會均有向大會「入紙」申辦所屬小組主辦權。AFC在審視過各申請地的出入境便利程度、檢疫限制以及衞生等條件後，決定批准泰國包辦F、G、J組的主辦權，代表香港球會傑志所屬的J組將安排在泰國舉行。

另外，AFC又宣布考慮到疫情為賽事帶來的挑戰，決定將原定由4月21日至5月7日舉行之東亞區分組賽，將延至6或7月進行。

傑志在J組的對手除FC廣州（廣州隊）、附加賽勝出隊伍（大阪櫻花/墨爾本城/撣邦聯）外，還包括泰超球隊FC泰港。本來坊間一直流傳香港奪J組的主辦權呼聲甚高，皆因同組僅泰國屬競爭對手，惟直至中超球隊FC江蘇散班後，令情況出現變化。有傳江蘇解散並退出亞冠，其所屬G組席位將直接分配予韓職浦項制鐵，以及同屬泰超的拉查布里。這令泰國的參賽球隊由2隊增至3隊，亦順理成章增加其包辦各小組主辦權的機會，最終一切成真，傑志失去征戰「亞冠盃」的主場優勢。