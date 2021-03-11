紅黑兵團守勢波抗曼聯

今晚歐霸16強首回合焦點大戰，曼聯喺奧脫福惡鬥AC米蘭。原本大家一心諗住睇伊巴謙莫域倒戈「紅魔鬼」，可惜呢位神鋒受傷缺陣，而且AC仲有一大堆傷兵；不過曼聯都唔好得幾多，卡雲尼同拉舒福特一樣成為十字兵倦勤，「天殘」曼聯對「地缺」AC，今場首回合相信都係穩字行先，捧半場和啱數。（myTV Gold 303、Now 643、有線616及656台周五凌晨1時55分直播）

「紅魔鬼」曼聯啱啱喺聯賽擊敗曼城，球隊士氣當然好，可惜為勝仗付出沉重代價，喺「曼市打吡」射入第2球嘅後衞勞基梳爾受傷，今場未必出得，但中前場傷兵問題先至最嚴重，今季表現相當平穩嘅拉舒福特同樣喺上場受傷，無奈喺比賽中途被換走，曼聯原本已經有中場大腦保羅普巴仍然養傷，再加上卡雲尼亦上陣成疑，今場「紅魔鬼」恐怕又要靠般奴費南迪斯單天保至尊。

至於AC米蘭「戰神」伊巴謙莫域養傷，曼迷「最期待嘅畫面」未能出現，除此之外，克羅地亞射手列比錫2月底對羅馬後亦未完全傷愈，今場唔出得。盛傳被曼聯睇中嘅土耳其中場查漢奴古同樣成為十字兵，對「紅黑兵團」攻力可謂雪上加霜。至於向來出擊力甚強嘅法國左閘迪奧靴南迪斯，之前中過肺炎一直狀態操唔起，嚴重打擊AC米蘭戰鬥力，今場作客隨時大踢守勢足球，避免失球在先。

兩軍喺歐洲賽同樣擁有輝煌戰績，當然希望可以喺今屆歐霸最後直路一放到尾捧盃，但礙於傷兵問題，相信今場16強首回合會踢得相對謹慎，加上曼聯近3場主場出擊全開半場和，今場值得再追。