【官宣】費查升呢！出任曼聯技術總監！

英超勁旅曼聯物色多時嘅總監人選，周四(11日)終於落實，曼聯官方宣布現任足球發展部主管梅托，將會出任足球總監一職，至於季中加入蘇斯克查教練團嘅費查，就「升呢」為技術總監，唔單止會輔助蘇斯克查帶隊，仲要制定更長遠嘅發展目標，任重道遠。

曼聯多年來一直想增設總監一職，之前傳過搵雲達沙、甘波斯(里爾總監)、米切爾(摩納哥總監)等名牌，不過球會日前官方宣布，內部提升梅托同費查擔任足球總監同技術總監，之前獨攬大權嘅副主席活華特就會逐步淡出。活華特表示：「今次任命對球會發展相當重要，梅托一直係曼聯發展嘅核心人物，佢對球會相當熟悉，新位置有助佢領導球會改革；費查有曼聯DNA，佢會喺足球事務上提供專業意見。」曼聯表明費查今季會繼續兼顧近2個月嘅教練工作，下季就會全身投入技術總監一職。

費查接受任命後亦興奮表示：「好榮幸可以出任曼聯呢個全新職位，球隊依家向住正確方向前進，好期待同蘇斯克查以及一班職員繼續合作；梅托出任足球總監，將會幫助球會年輕球員發展，好開心見到全隊上下同心合力創造成功嘅新世紀。」