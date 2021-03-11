闊別3年　拿玻里可能搵番煙鏟教頭

意大利傳媒廣泛報道，拿玻里來季再度換帥，現主帥加度素在歐霸、意大利盃相繼出局後已有去意，希望幫助球隊爭入意甲前4名後就會功成身退，會方正物色新帥人選，其中現時無業嘅「煙鏟教頭」沙利，有機會闊別3年後重返拿玻里。

報道指，拿玻里主席迪羅倫迪斯3年前與沙利反目，關係甚差，但近日兩人關係已解凍，並曾互相通電話，之後開始傳出沙利重返拿玻里執教嘅消息，事實上迪羅倫迪斯亦希望將時光倒流至2018，除咗沙利回巢，亦希望效力車路士嘅佐真奴費路一齊回歸。

雖然報道稱迪羅倫迪斯心目中另有2個人選，佢哋係維羅納教練祖歷，以及史柏斯亞主帥伊泰利安奴，但資歷同名氣都比唔上沙利，沙利現時仍然領取祖雲達斯合約賠償，等待新一份聘約，返拿玻里係理想選項。

沙利於2015至18年執教拿玻里，其後過檔車路士，協助車路士奪得歐霸盃冠軍，1年後執教祖雲達斯，又贏得意甲冠軍，歐聯出局後被祖記辭退，佢離開拿玻里後捧咗2隻盃，證明咗佢嘅能力。