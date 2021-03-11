阿仙奴訪希臘「冤家」破釜沉舟

歐霸盃16強首回合矚目大戰，英超傳統勁旅阿仙奴，將會作客「冤家」、希臘球隊奧林比亞高斯；兩隊上季喺歐霸32強交鋒，阿仙奴加時慘被絕殺出局，今場再戰力圖晉級兼報仇。「兵工廠」今季英超成績低迷，依家將注意力集中喺歐霸盃之上，吸收過上季放虎歸山教訓，今仗將會盡力爭取作客入球，勢必展開瘋狂搶攻，2.5球入球大值得支持。（myTV Gold 303、Now 643、有線616及656台周五凌晨4時直播）

阿仙奴今季聯賽成績飄忽，目前只排聯賽第10位，爭奪來屆歐洲賽資格機會渺茫，因此贏歐霸盃成為唯一「生機」。今場作客奧林比亞高斯，係兩隊近12季歐洲賽第6次碰頭，上季阿仙奴喺歐霸盃32強首回合作客希臘，佔盡優勢僅勝1比0，結果次回合返主場加時被絕殺以1比2落敗，灰爆出局，為免重蹈覆轍，今仗必定盡力數胡，爭取作客入波。

事實上，「兵工廠」今季歐霸盃踢法頗為進取，近8場歐霸盃有7場總入球開3球或以上，包括32強次回合喺雅典3比2絕殺賓菲加，該仗絕殺功臣奧巴美揚近期腳風極順，近5場正選上陣入6球，有力攻破主隊大門。不過，阿仙奴近期防線出現唔少犯錯，要保持清白身亦有一定難度。

主場嘅奧林比亞高斯喺32強淘汰荷甲勁旅燕豪芬，同樣係以攻代守，首回合主場大勝4比2，次回合作客輸1比2，總比數贏5比4驚險晉級。奧林比亞高斯今場有葡萄牙中堅魯賓施美度受傷缺陣，冬季轉會窗加盟嘅老將柏柏斯達夫普路斯將會頂上「倒戈」，不過面對火力強大嘅阿仙奴，要阻止客隊入波恐怕有心無力。