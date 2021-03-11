轉投東方龍獅　亞歷斯祖望挑戰自己

「我6歲開始接觸足球，嗰陣每年夏天都會跟爸爸返英國曼徹斯特踢波，13至14歲開始接受正規訓練，18歲喺葡萄牙回流香港之後，就認定咗職業足球依條路。」本地洋將亞歷斯祖（Jojo）上季回港後加盟愉園，正式展開其職業生涯，今季更上一層樓，轉投去屆本土「雙冠王」東方龍獅，這名22歲球員勢為球隊注入更多活力。

■圖／文：李浚湣

亞歷斯祖成名於中學時期，曾在2017年學界精英賽奪得最佳射手獎，表現相當搶鏡，Jojo坦言當時正全心全意享受足球，對將來並沒有太大打算：「嗰陣只係好單純鍾意足球同比賽，冇諗太多野，例如之後會唔會做足球員，或者踢幾耐波等。」

Jojo之後憑着出色的表現，有幸轉戰葡萄牙丙組球隊FC維施那青年軍，回想起這次外流機會，他直言非常意外：「當時自己踢緊香港足球會國際七人足球賽（ HKFC Soccer Sevens），比賽之後就有個教練問我有冇興趣去葡萄牙，我當然即刻把握機會啦！」

從壓力中成長

「一早已經諗住喺歐洲盡力試2年，之後就返香港展開職業生涯，再代表香港隊。」Jojo認為外流絕對是個很好的經歷，透過高強度的訓練和比賽使自己獲益良多，獨處異鄉更令心理變得更強大。對於今季從年青球隊愉園轉投東方龍獅，Jojo認為是時候挑戰自己：「東方龍獅係好出色嘅球會，『堅sir』同我講計劃好帶領球隊前進，包括代表香港出戰亞洲賽，以及挑戰各項錦標，絕對適合做我嘅下一步。」

Jojo年僅22歲，首次為大球會效力，他坦言有一定壓力：「除咗球迷對我哋嘅期望，其實壓力通常都係自己畀自己，因為我每日都諗點樣可以變成更好嘅球員。」對於上陣時間不算太多，Jojo表示明白東方龍獅與其他大球會一樣，競爭相當大，所有球員每天都會努力練習，希望進步和爭取出場機會，因此他的短期目標希望能夠成為球隊正選11人，以及盡快取得香港護照，代表香港隊出戰國際賽。

亞歷斯祖Profile

年齡：1999年2月21日 (22歲)

身高/體重：1米82/73公斤

曾效力球會：FC維施那青年軍(葡萄牙)、愉園

現效力球會：東方龍獅 球衣號碼：32

防守同入波一樣咁爽

「我鍾意攔截同喺對方身上搶番個波，對我嚟講好嘅攔截、幫球隊拎番控球權同入波一樣咁爽。」Jojo雖然前場球員出身，惟他卻笑言自己最愛的位置是後防及右閘，從中獲得的快感，甚至比前鋒有過之而無不及。Jojo更表示自己已有出任右閘的經驗，因此對上述位置並不陌生：「去到葡萄牙有場比賽，當時球隊右閘受傷，教練安排我客串落去踢，所以我絕對可以勝任閘位。」

現今球壇對閘位球員要求更高，助攻助守基本上是必須的，因此踢慣翼鋒的Jojo期望自己，能夠在進攻端上有更好的發揮：「自己踢開翼鋒，落底出波、overlap同underlap有優勢，今季我會迫自己嘗試製造更多助攻，喺進攻端上幫到球隊。」

努力適應新位置

雖然Jojo是右腳球員，然而季初東方龍獅對冠忠南區的「菁英盃」賽事 ，Jojo卻擔任3中堅陣式中的左後衞，惟表現未如理想，他更在禁區內侵犯對手，令球隊獲判罰12碼及先落後1球，最終球隊雖能夠反勝，惟主教練李志堅認為他的表現有待改善：「好似亞歷斯祖咁，佢太緊張同欠缺經驗，未失12碼之前及失波後都有啲亂，下半場調番佢去右路表現好番啲。」

對於被安排到新的位置，Jojo坦言毫不介意，認為只要教練有需要，自己都十分樂意及犧牲，最重要是能夠幫助球隊，惟他表示需要更多時間適應新位置，希望能夠愈踢愈好。