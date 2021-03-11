卡雲尼向曼聯表忠！一個關鍵問題定去留

近日傳出卡雲尼約滿離隊消息，引起廣泛討論，事件主角卡雲尼周三(10日)在社交網上載圖片向曼聯表忠，至於領隊蘇斯克查回應將會努力爭取挽留，不過要留住卡雲尼仲有一個關鍵，就係文化差異問題。

卡雲尼去年夏天簽約曼聯，合約內容係1+1，即簽約1年，另可選擇續約1年，卡雲尼穿起紅魔7號球衣，上陣25場射入7球2助攻，並對陣中年輕前鋒如拉舒福特及格連活特帶來正面影響，雖然最初有人批評卡雲尼年紀太老，但事實證明，曼聯今次收購相當成功。

離隊消息傳出後，卡雲尼以上載一張照片作回應，照片中佢身穿曼聯球衣，佢手按胸口，留言稱：「我為穿上這件球衣感到驕傲！」此舉令離隊傳聞冷卻一半。

另邊廂蘇斯克查透露，曼聯正努力爭取卡雲尼續約1年，他說：「我用極差勁嘅葡萄牙語，同埋佢較好嘅英語交談，佢至今對球有好大貢獻，我們正全力幫助佢治理傷患，幫助佢復出，等曼市天氣改善時，我再說服佢。」

不過真正左右卡雲尼去留，可能係文化差異，卡雲尼父親指兒子在英國不舒服，這個「不舒服」，有傳媒解讀為早前卡雲尼被指種族歧視言論，結果被罰停賽3場，令佢唔想再留喺英國，至於呢個文化差異問題，就唔係曼聯能夠解決！