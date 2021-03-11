尚餘1年約　祖記：未有計劃與C朗續約

祖雲達斯在歐聯16強被波圖淘汰出局，衝擊歐聯錦標再度失敗，連同意甲衞冕機會日漸渺茫，祖記開始為未來打算。英國《鏡報》引述意大利消息，祖雲達斯未將C朗拿度續約放在日程表，如果唔續約，C朗將於今夏被出售，最遲亦會在明年約滿離開。

報道指，祖記本已雄霸意甲多年，2018年花1億歐元重金由皇馬簽入C朗，就係希望一嚐歐聯捧盃滋味，但3季過去，C朗都未能在歐聯立功，今屆16強抽到對波圖，大家都以為係好籤，結果卻被踢出局。

C朗效力祖記3年期間，上陣121場射入92球，表現仍屬球王級，但祖記整體成績卻出現倒退，今季更大有機會在意甲衞冕失敗，最大問題係C朗嘅3100萬歐元巨額年薪，在現今球市環境，好難有球會負擔得起。

如果C朗續約不在球會日程，為免人財兩失，祖記極可能今夏將C朗放售，收回一定轉會費，仲可以慳番最後1年3100萬歐元年薪，但如果放售失敗，C朗踢到2022夏天就會約滿，到時就會回復自由身，37歲嘅佢會踢邊隊？