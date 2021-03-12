東網直播第二擊！美洲盃帆船賽海上激鬥

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被譽為世界四大傳統體育賽事之一 ，「美洲盃帆船賽」(America's Cup 2021) 來到第36屆！早前奧克蘭因疫情關係封城，賽事一度延期，但仍無阻賽會舉辦賽事的決心，於3月10至15日期間在新西蘭奧克蘭舉行，由意大利Luna Rossa Prada Pirelli 帆船隊，挑戰衛冕冠軍新西蘭酋長隊，賽事以13場7勝制進行，先贏得前7場比賽的船隊為最終獲勝者，而在周三舉行的首日賽事，兩隊各贏一場，形勢相當緊湊。on.cc東網將聯同香港遊艇會提供免費直播，由東網主持「蘇雞」，以及三位前亞運帆船港將謝劭傑、羅逸峰和王傲文評述賽事，繼續和你見證王者誕生！(周五早上11時起東網直播)

新西蘭酋長隊曾3次捧盃

主場的新西蘭酋長隊，分別在1995年、2000年和2017年三度贏下美洲盃。今屆繼續由美洲盃最年輕的奪冠舵手Peter Burling帶領，年僅29歲的他得到不少世界冠軍頭銜，包括奧運會帆船金牌及四次世界冠軍。至於挑戰者Luna Rossa帆船隊在資格賽已經狀態大勇，以7勝1負成績，取得晉級資格。一隔21年捲土重來打入決賽，看來鬥心十足，表現值得期待。

歷史悠久起源於1851年

歷史悠久的「美洲盃帆船賽」起源於1851年，分為世界分站巡迴賽、挑戰者資格賽及總決賽三個階段。期間在世界各地舉辦分站預選賽，包括法國、德國、意大利、瑞士、西班牙及美國，根據排名先後進行最後淘汰賽，決出一隊殺入總決賽，挑戰上屆冠軍新西蘭酋長隊。

亞運星級港將為你聲音導航

美洲盃是帆船發燒友必看比賽之一，而一場好的比賽，當然要有好評述才過癮！香港遊艇會邀得三位前香港帆船代表隊成員謝劭傑、羅逸峰和王傲文，聯同東網評述「蘇雞」跟大家點評賽事，聽、視兩感都能有最佳享受。

雅加達亞運代表謝劭傑，15歲起接觸帆船運動，更曾經在中學時期的一篇作文，訂下參加亞運的志向，結果中學畢業後的他，不僅沒有捨棄帆船，更衝破年齡和生活習慣的枷鎖，將當時的宏願，用耐性和決心將之實現。

而「仁川孖寶」羅逸峰和王傲文，則於去年的「香港環島大賽」再度合體，二人去年以「XENA號」出征賽事，是次他們再以「隊友」身分合作，相信默契表現的花火不比在大海上的水花少！

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