曼聯超新星入靚波　補時失守晉級危危乎

周五(12日)凌晨歐霸盃16強首回合重頭戲，英超意甲「二哥」大鬥法，曼聯主場有超新星阿密特迪亞路攻入精彩處子球，不過「紅魔鬼」捱唔隨尾，補時2分鐘慘被AC米蘭逼和1比1，次回合去米蘭作客形勢不妙，尤其數據顯示曼聯如果首回合主場贏唔到波，出局機會高達75%，令人擔心。

曼聯今場有拉舒福特受傷缺陣，AC米蘭亦有「戰神」伊巴謙莫域養傷未能倒戈，不過客隊今場仍能同曼聯踢成均勢，而且埋門更加入肉，拉菲爾利亞奧同基斯爾早段就曾分別入波，但2次都被判詐胡。曼聯上半場機會唔多，但哈利馬古尼39分鐘就錯失超級黃金機會，門前2碼射空碼乩然中柱唔入。

半場期間曼聯有安東尼馬迪爾傷出，由18歲超新星阿密特迪亞路入替，結果呢位科特迪瓦前鋒50分鐘走到靚位，接應般奴費南迪斯直線用後腦巧妙頂入，亦係佢1月加盟曼聯後第1個一隊入球。AC米蘭落後之下進一步控制形勢，終於去到補時2分鐘，由老將中堅卡積亞接應角球頂入，兩隊踢成1比1平手。

據Opta數據顯示，曼聯過去8次喺歐洲賽贏唔到主場嘅首回合賽事，有6次都係作客出局，領隊蘇斯克查對賽果亦表示失望：「雖然控球率同AC米蘭一樣，我哋嘅控球好慢同好差，表現令人失望。失咗作客入球會令形勢更困難，不過次回合我哋一定要入波同贏波，目標鮮明或者更適合球隊發揮。」