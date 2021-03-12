熱刺派雙蛋　哈利卡尼受傷超驚嚇

近期狀態大勇嘅熱刺，周五(12日)凌晨歐霸盃16強首回合，憑住王牌前鋒哈利卡尼上、下半場各入1粒，主場以2比0輕取薩格勒布戴拿模。不過熱刺球迷完場後膽戰心驚，事關哈利卡尼尾段受傷離場，而且右膝仲要即場敷冰，好在領隊摩連奴賽後話估計愛將傷勢唔嚴重，有信心佢會喺周一(15日)凌晨對阿仙奴嘅北倫敦打吡上陣。

熱刺今場先收起當弗嘅加里夫巴利，不過哈利卡尼同孫興民就繼續正選上陣，主場出擊下輕鬆控制戰局，哈利卡尼25分鐘先拔頭籌，到75分鐘佢再把握客隊解圍失誤勁射入網，熱刺以2比0順利贏波。不過完場前6分鐘，哈利卡尼右膝受傷退下火線，軍醫仲即刻幫佢進行冰敷，令人擔心佢會錯過下場大戰阿仙奴。

熱刺領隊摩連奴賽後就派定心丸：「我相信哈利卡尼嘅傷勢唔係嚴重，對阿仙奴係個個球員都想踢嘅大戰，小小事唔足以阻止佢上陣，我唔覺得哈利卡尼呢次傷勢係大件事。」法國中場尼當比利今場都係負傷離場，不過摩連奴同樣指佢傷勢輕微，唔會影響下場上陣。