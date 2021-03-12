意甲2串1　拉素阿特蘭大唔使留力

星期五有兩場意甲，剛好整條過關，幾好路架，頭關拉素對克羅托內，拉素下星期要喺歐聯作客拜仁慕尼黑，不過佢哋首回落後1比4，都冇得追啦，不如慳番啖氣踢好今場啦。

克羅托內排意甲包尾，今季暫時失咗64球，再數佢哋近14場，有13場開3球或以上，今場揀入球大啦。

另一關阿特蘭大對史柏斯亞，阿特蘭大下星期歐聯要作客皇家馬德里，佢哋首回合落後0比1，仲有得追，不過因為今場對手弱，唔使留力。

史柏斯亞排意甲15位，成績中等偏低，佢哋近2場作客都吞3蛋，遇上攻力強嘅阿特蘭大，隨時輸多幾球。

過關2x1

(五)3 拉素 對 克羅托內 入球大(2.5球)

(五)14 阿特蘭大 對 史柏斯亞 讓球主勝(-2)

賠率：4.34倍

直播表

周五10:00pm 意甲 拉素 Vs 克羅托內

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六3:45am 意甲 阿特蘭大 Vs 史柏斯亞

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六4:00am 英超 紐卡素 Vs 阿士東維拉

Now 621

周六4:00am 西甲 利雲特 Vs 華倫西亞

Now 632