費達拿退出下周賽事再叉電

瑞士天王費達拿闊別球場13個月，在卡塔爾公開賽回歸戰場，惜未能延續首仗氣勢，8強不敵格魯吉亞的尼高盧茲，但他仍為自己的表現感自豪，「我很開心能夠回歸巡迴賽。」

39歲的費達拿因膝傷關係，自去屆澳網後便沒有再參加過任何正式比賽，專心休養療傷。在今周展開的卡塔爾網球公開賽，「費天王」首仗迎戰英國的伊雲斯，經過近兩個半小時的苦戰後，費達拿終贏盤數2比1晉級，取得復出「開門紅」。費達拿在8強面對世界排名第42的尼高盧茲，他先贏6比3，不過未知是否還未適應連日比賽的緣故，費達拿遭到對手逆轉，連輸兩盤1比6及5比7，未能躋身4強。

復出後取得一勝一負的成績，費達拿指自己非常渴望能夠晉級，但他的心也很快就克服了敗仗的苦，「我很想在明天上場比賽，但同時我也很開心能夠休息。對於自己的表現我感到滿意，也很慶幸自己能夠來到多哈，回歸巡迴賽，我很愛在賽場上比賽的每一分鐘，所有事對我來說都是很正面。」

正式回歸高強度比賽，讓費達拿度感覺到自己的身體未恢復到百分之百的狀態，「我在早上有點不敢起床，整個肩膀都感到疼痛，背部亦感僵硬，不過腿部沒問題，整體來說身體狀況算是不俗，我本來預計可能會更差，這也是值得高興的事！」費達拿按照原本計劃，將會出戰下周舉行的杜拜公開賽，不過在多哈站後，他在Twitter上宣布將會退出杜拜站，操弗狀態才再回到網球場上戰鬥。

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