港超聯　謝家強護照獲批　朱Sir倡港隊約友賽

香港愛爾蘭混血兒謝家強早前正式加盟傑志，惟因疫情一直未向球隊報到。據其Instagram照片顯示，這名28歲中堅周四（11日）已經由馬爾代夫抵港，傑志總監兼總教練朱志光周五（12日）證實，此子的特區護照申請已經獲批，待完成隔離後便可到手，他本人最快下月初正式歸隊。

被問到謝家強申領特區護照的進展，「朱Sir」向球迷報告喜訊：「佢上年4月申請，估唔到咁快。謝家強啱啱得咗啦喎，（入境處）通知咗，出番嚟就攞到（護照）。」惟即使謝家強已獲發護照，他能否以本地球員身分出戰「亞冠盃」仍是未知之數，除非他已獲得港隊徵召並出戰一場國際賽。幸好，亞洲足協周四（11日）確認「亞冠盃」東亞區分組賽延至6或7月進行，朱志光指此舉除令球隊有更充裕的時間備戰外，還能讓謝家強這類球員，有空間趕及為港隊踢一場比賽，以滿足亞洲賽的本地球員條件。

他建議港隊可在這段時間約戰如澳門等鄰近地區的代表隊，但就算未能成事，在參考過中超一則案例後，相信謝家強、費蘭度等球員仍能以本地身分出戰亞洲賽：「見到內地有個球員攞咗（護照），冇踢過國家隊都畀佢打亞冠，依家Check緊，畀啲資料亞洲足協等佢話得唔得。」

此外，「朱Sir」稱杜馬思和蘇沙的個案近日亦有突破性進展，相信他們的特區護照很快便會獲批，有望盡快以本地身分註冊。