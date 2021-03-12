大專比賽周六回歸　足球網球先開波

大專比賽返嚟嘞！香港大專體育協會於網站公布，2020至2021年度的足球及網球賽事將於本周六（13日）回歸，但比賽並不會對外開放；這是自去年2月因疫情停賽以來，近1年多再舉行大專賽事。

香港大專體育協會指，「因應康文署重新開放康樂場地及各體育總會將會開展本地賽事，2020-2021年度的大專比賽將於3月13日起進行部分賽事。」重啟的賽事包括足球及網球賽項，而兩項運動比賽皆為室外，並以閉門形式舉行，首周賽事分別在香港中文大學體育中心及聯校運動中心上演。本年度的大專學界比賽原定於今年1月中展開，惟因疫情仍未受控而一再押後。

比賽賽程因疫情以致延後，考慮到學生考試檔期，故此賽程安排亦有所濃縮，以足球比賽為例，以往該項比賽的初段以小組循環賽形式舉行，但在新安排下，比賽以淘汰賽形式進行，務求在4月17日定出冠軍誰屬。

大專學界在上學年按照原定日程進行比賽，期間曾因社會運動及不可預計的交通安排，而將上學期的所有大專比賽活動全部延遲，最後的比賽周為2020年的1月中，當時已完成第10周的賽事。惟在2月伊始，新冠肺炎疫情在港肆虐，大專體育協會在密切監察及評估後，並考慮到大學院校已停止運動代表隊的訓練及考試日程，終在同月27日決賽取消2019至2020年度的大專聯校比賽。

男子足球賽程（只列本周六賽程）

香港科技大學 對 香港公開大學

職業訓練局 對 香港樹仁大學

香港城市大學 對 香港恒生大學

香港中文大學 對 嶺南大學

網球賽程（只列本周六賽程）

男子

香港浸會大學 對 香港理工大學

嶺南大學 對 香港教育大學

香港大學 對 香港科技大學

女子

香港理工大學 對 香港浸會大學

香港中文大學 對 香港科技大學

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