愛徒變雜草　普列錫要離開杜曹

車路士自杜曹執教後成績大躍進，唔少球員都有重生機會，喺呢位德國名帥執教嘅11場比賽中，20個球員有至少2次正選上陣，不過美國翼鋒基斯甸普列錫，就出奇地受到「恩師」杜曹冷待，佢喺杜曹領軍下從未喺英超擔正，只係喺英足盃對班士利踢過1次正選，上仗對愛華頓更「恥辱式」入替踢唔夠1分鐘，傳聞呢位美國國腳正考慮季後離隊。

基斯甸普列錫上季係車路士核心人物，佢喺多蒙特年代由杜曹一手提拔，原本以為杜曹上任，呢位愛徒將會更上一層樓，點知反而淪為「路人甲」，杜曹日前亦表示自己對佢唔公平：「我對普列錫只有好說話可以講，佢最大問題就係我喺多蒙特已經識佢，或者係有啲唔公平，但我知道佢可以喺最後20、30分鐘帶嚟影響，唔關佢能力事，佢需要更有耐性。」

杜曹暗示佢做後備殺手，但普列錫就唔Buy呢個計劃，據報呢位美國球星已萌生去意，但佢唔希望喺季中製造混亂，如果到季尾情況仍然冇大幅轉變，基斯甸普列錫將會要求離隊，消息指曼聯同利物浦都有意將佢收歸旗下。