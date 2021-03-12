美國男籃公布57人奧運名單　格芬錫安新入選

美國男籃周四就東京奧運公布57人的大軍名單，當中有15位是新增的球員，錫安威廉臣及格芬被重召，由於新冠肺炎疫情的關係，據消息指新增逾10人主要應付今夏的不確定因素。

57人的龐大名單之中，3屆奧運隊成員勒邦占士、勇士王牌射手史堤芬居里等，大部分一線球星都有入選，而籃網更有多達6人（杜蘭特、艾榮、占士夏登、祖里夏士、格芬及迪安迪佐敦）入選。

名單內的42人為去年2月入圍初選名單的球員，9人為里約奧運奪金成員，而新增的15名球員中，以籃網的格芬、公牛的拿芬和塘鵝的錫安威廉臣較受矚目，至於原於初選名單內的奇利湯臣則因傷被剔除名單。

由於NBA新賽季與東京奧運的賽程上相撞，美國男籃在奧運的首場比賽定於7月25日進行，如果NBA總決賽要打到搶7的話，奧運首戰正是總決賽結束後的3日，而加上美國男籃過往出戰奧運都會在開幕前幾周就確定最終名單，這對於今屆落實名單上是有難度。

據悉，美國男籃總監高倫吉奴（Jerry Colangelo）正積極游說美國奧委會及國際籃協，希望可以容許他們在奧運前，甚至奧運期間更換名單：「這對我哋嚟講好重要，我哋想保持靈活性，盡可能想派出最好嘅美國隊爭逐。」