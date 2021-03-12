英超獨腳戲　紐卡素鬥維拉點買好？

今晚英超獨戲腳，紐卡素主場迎戰阿士東維拉。深受降班威脅嘅紐卡素，近4場聯賽不勝，兩名主力攻擊手哥林威爾遜及辛特麥斯明缺陣影響甚大，阿士東維拉喺基亞利殊受傷下，進攻表現同樣下滑，近6場聯賽5次開2球或以下，今場捧2.5球入球細。（Now 621周六凌晨4時直播）

紐卡素因成績不濟造成內亂，領隊布魯士與中場馬特列治衝突，上場鬥尾二嘅西布朗，呢名英格蘭中場只列後備，最終同西布朗互交白卷，球隊累積27戰27分，現時只比排17同18位嘅白禮頓及富咸多1分，陷入降班漩渦。

「喜鵲」本來一直喺中下游徘徊，但今季幫球隊射入10球嘅首席射手哥林威爾遜自2月開始受傷，法國辛特麥斯明及米基爾阿米朗亦未能上陣，冇咗呢3位主力喺前線，球隊近4仗聯賽都贏唔到，合共只射入兩球，攻力非常唔掂。然而，進攻死火惟有靠守，一號門將杜巴夫卡傷愈後表現冇走樣，有佢把關感覺即使贏唔到，都唔會多失。

維拉訪聖占士唔敢冒進

阿士東維拉近況亦唔好，上場同狼隊互交白卷後，現時排第9，距離歐洲賽席位愈來愈遠，英格蘭中場基亞利殊受傷缺陣係致命傷，維拉近6場聯賽5次開2球或以下。今場作客近況極頽嘅紐卡素，原本係搶3分好時機，可惜維拉近12次作客聖占士球場從未贏過，心理上有壓力，加上最近連安華艾加斯、貝特蘭查奧爾同辛臣都入晒十字軍，人腳捉襟見肘之下，預料今場亦唔敢輕舉妄動，睇準機會先至作致命一擊，而且連英冠在內，雙方近10次聯賽交手全開2球或以下，今場轉玩2.5球入球細好過。

※渡邊年

阿士東維拉近6場聯賽總入球統計

83.3% 2球或以下

紐卡素

1杜巴夫卡

17艾美卡夫 6拿修斯 2施亞蘭奇勒 15查馬李維士

16軒迪克 8舒維爾 14艾錫希頓

28祖爾韋洛克

7安祖卡路爾 9祖連頓

阿士東維拉

26達米安馬天尼斯

27艾穆罕默迪 4安斯干沙 5泰朗明斯 18馬特泰基特

6杜格拉斯雷斯 7約翰麥甘尼

15貝特蘭查奧爾 20巴克里 17馬莫特查斯古特

11奧尼屈堅斯