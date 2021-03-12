港超聯　理文轟炸冠忠南區

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「中銀人壽香港超級聯賽」本周末好戲連場，其中周六下午理文於將軍澳運動場地頭出擊，硬碰冠忠南區。上仗被愉園逼和的理文，想拉近與前列分子的距離，今仗肯定希望在主場旗開得勝。至於上仗遭受重創的冠忠南區為扭轉頹勢，必定以強陣應戰，勢要與理文分出高下。（on.cc東網周日下午3時直播）

理文上仗與愉園悶和0比0，最終只收穫1分，比賽中有主力守將徐宏傑因傷未能堅持比賽，情況一度令人擔憂，可幸球隊主教練陳曉明透露這位球隊新兵已經展開恢復訓練，會在賽前再決定會否派他應戰。另外復賽前不幸拉傷的西班牙中堅荷西安祖，今仗有望重返大軍名單。

相比起後防，現時理文最迫切的挑戰，在於如何改善前場入球效率，陳曉明承認尼迪利離隊後，球隊在進攻端要重新「夾過」，亦需要時間讓新兵金承龍及球隊互相磨合。今季視將軍澳運動場為主場的理文，地頭出擊仍差點「贏波運」，陳曉明希望今仗能在主場開齋，為球隊提升信心，並呼籲球迷入場支持。

金承龍愈踢愈有

重返港超的南韓前鋒金承龍，繼對晉峰一戰梅開二度後，上場更首次為理文踢足90分鐘，經歷痛苦嘅居家隔離期後，他透露現時體能狀態已逐漸改善，更不忘感謝球隊上下支持：「尤其係中村祐人，我哋之前一起踢過和富大埔，佢幫咗我好多。」這位35歲老將，提到會在訓練中對自己施加壓力，務求達至最佳狀態，全程投入享受比賽。

復賽後仍一勝難求的冠忠南區，上仗遭遇慘敗，以0比5不敵東方龍獅，其中王牌射手史提芬彭利拿早早因傷被調離場，可幸巴西人和有傷在身的東瀛守將川瀨浩太，已經重新投入操練。另外夏志明和積施利兩位主力都已經傷愈，齊齊復出，上仗因外借條款避戰的唐道碧，亦將重返大軍名單。

列文重整陣容應戰

主教練列文認為經歷上場挫敗後，陣中年輕球員能夠吸取寶貴教訓，並希望他們要繼續把握機會，盡全力表現自己。列文強調球隊給予後起之秀鍛鍊機會的方針不會動搖，但透露為保護陣中小將，今場是時候作出陣容調整。

繼傑志及東方龍獅之後，冠忠南區今場要硬撼另一強敵理文，列文坦言會是一大挑戰：「理文實力好強，佢哋投入唔少錢落隊波，目標係打入前列；希望透過比賽，畀我哋更清楚知道，如何喺今季甚至下季，縮短同強隊之間嘅距離。」

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