馬迪爾如果再冇波入　將被曼聯叮走

英國《鏡報》報道，曼聯管理層現正審視各隊員表現，為來季組軍部署，其中法國前鋒安東尼馬迪爾入球數字極低，令會方非常不滿，今季餘下時間如未能交出更多入球，今夏很大機會被踢走。

報道指，馬迪爾今季在各項賽事上陣35場，但僅攻入7球，當中2球係早前9比0大炒修咸頓取得，當時對方10人應戰，並已放棄對抗而攻入，其餘賽事表現相當平庸。上仗聯賽曼市打吡對曼城博得12碼，雖然贏波全靠佢，但下半場佢單刀射失，又將上半場嘅功勞扯平。

卡雲尼同樣攻入7球，但佢只上陣25場，而且已經34歲，仲對陣中小將起着正面作用，表現都好過馬迪爾，曼聯會方至今仍未表態留用卡雲尼，可見馬迪爾地位更加岌岌可危。

馬迪爾由2015年效力至今，6個球季上陣257場入78球，今季表現明顯退步，報道指曼聯管理層打算整頓鋒線，卡雲尼及馬迪爾假如離隊，將重金向外物色合用前鋒，目標希望是艾寧夏蘭特及哈利卡尼。