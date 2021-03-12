空場＋失歐聯資格　利物浦隨時爆煲

利物浦奪取英超後今季急速回落，打破多項「最差」，但低處未算低，英國傳媒從財政角度分析，假如紅軍失去來季歐聯資格，將會出現最高1.8億鎊(約19.46億港元)嘅巨額虧蝕，隨時破產收場。

英國《利物浦回聲報》分析，在新冠肺炎疫情爆發前，利物浦主場連68場不敗，但近期極速回落，近8場聯賽主場不勝，包括史無前例嘅主場6連敗，主要原因係同閉門作賽有關，令晏菲路主場威力不再。

在閉門作賽情況下，利物浦全季票房損失7500萬鎊，比賽中出售商品損失1500萬鎊，合計損失9000萬鎊。在收入銳減下，利物浦管理層曾考慮裁員，讓員工領取政府紓困金，但此舉受各方炮轟而叫停，而紅軍亦沒有同球員商討大幅減薪，結果疫情下嘅損失一直由球會「硬食」。

利物浦在閉門作賽下主場成績倒退，現時排聯賽第8，落後第4名車路士7分，如果失去歐聯資格，便會同時失去來季歐聯嘅9000萬鎊收入，加埋就冇咗1.8億鎊，冇咗咁大條數，爆煲係遲早嘅事。