歐聯16強出局，連日來引發祖雲達斯極大震盪，祖記幕後班人阿涅利集團接班人埃爾康表示，祖記即將重建，改朝換代；意大利傳媒民意調查顯示，近8成球迷認為C朗拿度應該離隊，睇嚟愛面子嘅C朗都唔會厚顏留低。

祖雲達斯近年雄霸意甲，由2011至12年至今已連奪9次意甲冠軍，期間曾2度打入歐聯決賽，會方為一圓歐聯冠軍夢，2018年花1億歐元重金羅致C朗，然而這次豪賭最終失敗，祖記近3屆歐聯最佳成績只有8強，今屆更可能在意甲衞冕失敗，C朗尚餘1年合約，會方表明無意續約，C朗去留交由佢自己決定。

該隊前高層科波利受訪時表示，簽入C朗係錯誤決定，雖然C朗係冠軍級球員，但代價太高昂，年薪3100萬歐元嘅佢，平均每入1球代價係100萬歐元，並唔划算。

由意大利傳媒所作嘅民意調查，多達79.4%球迷認為C朗應該離開祖記，只有20.6%球迷C朗應該留低，民意反映C朗在祖記球迷想法。

講番埃爾康嘅重建計劃，他表示：「球隊要着眼未來，栽培更多年輕新星。」除咗C朗離隊，保羅戴巴拿、艾朗藍斯、拉比奧特、賓坦古亞、貝拿迪斯治都冇得留低，祖記亦將進入新時代。