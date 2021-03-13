曼聯3位前鋒齊受傷　18歲天才將首次擔正

曼聯上場歐霸盃16強首回合主場被AC米蘭逼和之餘，更加損兵折將，前鋒安東尼馬迪爾傷出，加上另外2位射手拉舒福特、卡雲尼仍然養傷，恐怕呢3大神鋒將缺陣周一(15日)凌晨英超主場對韋斯咸。因此，18歲新星阿密特迪亞路有望首次以正選身份出戰英超，或會再帶來驚喜。

安東尼馬迪爾上場歐霸盃，踢完上半場後，就因傷退下火線，領隊蘇斯克查透露呢位法國國腳臀部受傷：「我哋又有前鋒受傷，馬迪爾臀部出現傷患問題，要等佢做完掃瞄檢查之後，再睇下咩情況。至於拉舒福特，希望佢可以喺歐霸盃16強次回合復出，卡雲尼應該踢唔到嚟緊英超對韋斯咸。」

意味曼聯現時鋒線上得番格連活特、丹尼爾占士、阿密特迪亞路可用，其中今年1月由阿特蘭大加盟嘅阿密特迪亞路上場歐霸盃入替安東尼馬迪爾，並為球隊頂入1球，以18歲零243日成為曼聯史上最年輕入波嘅非英國球員。

阿密特迪亞路為曼聯一隊上陣第1次攻門就入波，取得夢幻開局，蘇斯克查大讚呢位科特迪瓦天才球員踢法充滿創造力，曼聯將於周一(15日)凌晨英超面對由前主帥莫耶斯領軍嘅韋斯咸，紅魔鬼要靠晒阿密特迪亞路呢位秘密武器數胡。