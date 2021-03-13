5比2之後 曼城今晚炒唔炒到富咸？

周六英超尾場賽事，富咸主場迎戰曼城，富咸上場聯賽作客憑著勒美拿嘅入波，1球小勝利物浦，球隊最近表現唔錯，近7場只輸過1次，今場對住曼城，當然希望繼續努力搶分。

曼城上場聯賽主場5比2大炒修咸頓，主力迪布尼同馬列斯，各自梅開二度，一洗曼市打呲落敗嘅頹風，但球隊只有3日休息時間，今場仲要作客出戰，隨時有失分危機。

富咸護級心切，對住藍月亮實會防守行先，加上球隊近8場聯賽全開2球或以下，中位數2.5球細更穩陣。

名家：布朗尼

直播表

周六2:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 紐卡素噴射機

myTV SUPER

周六3:30pm 韓職 浦項制鐵 Vs 蔚山現代

無綫85台

周六8:30pm 英超 列斯聯 Vs 車路士

Now621、611

周六9:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 卡迪斯

Now632

周六10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 維羅納

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 西布朗

ViuTV99、Now 621

周六11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 艾爾切

Now 632、611

周日1:30am 英超 愛華頓 Vs 般尼

Now621

周日1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 華拉度列

Now632

周日3:45am 意甲 熱拿亞 Vs 烏甸尼斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 富咸 Vs 曼城

Now621

周日4:00am 西甲 基達菲 Vs 馬德里體育會

Now632