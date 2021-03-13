5比2之後 曼城今晚炒唔炒到富咸？
2021年03月13日 11:00
東網電視更多新聞短片
周日4:00am 英超 富咸 Vs 曼城 Now621
日職開鑼，即上《日職刨績王》：https://win.on.cc/football/league/jleague/index.html
周六英超尾場賽事，富咸主場迎戰曼城，富咸上場聯賽作客憑著勒美拿嘅入波，1球小勝利物浦，球隊最近表現唔錯，近7場只輸過1次，今場對住曼城，當然希望繼續努力搶分。
曼城上場聯賽主場5比2大炒修咸頓，主力迪布尼同馬列斯，各自梅開二度，一洗曼市打呲落敗嘅頹風，但球隊只有3日休息時間，今場仲要作客出戰，隨時有失分危機。
富咸護級心切，對住藍月亮實會防守行先，加上球隊近8場聯賽全開2球或以下，中位數2.5球細更穩陣。
名家：布朗尼
直播表
周六2:00pm 澳職 FC悉尼 Vs 紐卡素噴射機
myTV SUPER
周六3:30pm 韓職 浦項制鐵 Vs 蔚山現代
無綫85台
周六8:30pm 英超 列斯聯 Vs 車路士
Now621、611
周六9:00pm 西甲 艾拉維斯 Vs 卡迪斯
Now632
周六10:00pm 意甲 薩斯索羅 Vs 維羅納
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周六11:00pm 英超 水晶宮 Vs 西布朗
ViuTV99、Now 621
周六11:15pm 西甲 皇家馬德里 Vs 艾爾切
Now 632、611
周日1:30am 英超 愛華頓 Vs 般尼
Now621
周日1:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 華拉度列
Now632
周日3:45am 意甲 熱拿亞 Vs 烏甸尼斯
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日4:00am 英超 富咸 Vs 曼城
Now621
周日4:00am 西甲 基達菲 Vs 馬德里體育會
Now632