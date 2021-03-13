港超聯　理文轟炸冠忠南區

2021年03月13日 12:15
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    「中銀人壽香港超級聯賽」周六（13日）下午3時在將軍澳運動場上演一場賽事，由主隊理文迎戰冠忠南區。理文新加盟前鋒洛迪古斯先列後備，前線由基華尼頓、李康廉和金承龍攻堅，顏樂楓、亞哥斯達和沙普夫繼續擔任正選。作客的南區前鋒則由夏志明和史提芬彭利拿擔任，「超級外援」柏度和川瀨浩太任中場線，唐道碧則復任正選，與列文、比圖扼守中路。
    理文正選名單：
    88 袁皓俊 GK
    2 列斯奧 C
    5 余煒廉
    7 李康廉
    10 亞哥斯達
    16 顏樂楓
    21 曾錦濤
    29 余沛康
    77 沙普夫
    91 基華尼頓
    99 金承龍
    後備：
    1 高俊 GK
    28 陳嘉豪 GK
    3 徐宏傑
    9 洛迪古斯
    11 鄭兆均
    14 荷西安祖
    17 張憙延
    18 黃炎堃
    22 曾家進
    23 鄧匡延
    26 黃俊皓
    44 中村祐人
    冠忠南區正選名單：
    29 謝德謙 GK
    4 川瀨浩太
    6 列文
    7 史提芬彭利拿
    10 柏度
    11 佐佐木周 C
    12 許宏鋒
    14 夏志明
    20 比圖
    24 唐道碧
    34 陳港斌
    後備：
    1 蔡子濤 GK
    25 汪宁智 GK
    8 劉浩霖
    13 陳廣豪
    17 卡希爾
    18 積施利
    19 史提芬
    21 林智豐
    22 鄭進泓
    26 陳凱柏
    27 林樂勤
    「中銀人壽香港超級聯賽」本周末好戲連場，其中周六下午理文於將軍澳運動場地頭出擊，硬碰冠忠南區。上仗被愉園逼和的理文，想拉近與前列分子的距離，今仗肯定希望在主場旗開得勝。至於上仗遭受重創的冠忠南區為扭轉頹勢，必定以強陣應戰，勢要與理文分出高下。（on.cc東網周日下午3時直播）
    理文上仗與愉園悶和0比0，最終只收穫1分，比賽中有主力守將徐宏傑因傷未能堅持比賽，情況一度令人擔憂，可幸球隊主教練陳曉明透露這位球隊新兵已經展開恢復訓練，會在賽前再決定會否派他應戰。另外復賽前不幸拉傷的西班牙中堅荷西安祖，今仗有望重返大軍名單。
    相比起後防，現時理文最迫切的挑戰，在於如何改善前場入球效率，陳曉明承認尼迪利離隊後，球隊在進攻端要重新「夾過」，亦需要時間讓新兵金承龍及球隊互相磨合。今季視將軍澳運動場為主場的理文，地頭出擊仍差點「贏波運」，陳曉明希望今仗能在主場開齋，為球隊提升信心，並呼籲球迷入場支持。
    金承龍愈踢愈有
    重返港超的南韓前鋒金承龍，繼對晉峰一戰梅開二度後，上場更首次為理文踢足90分鐘，經歷痛苦嘅居家隔離期後，他透露現時體能狀態已逐漸改善，更不忘感謝球隊上下支持：「尤其係中村祐人，我哋之前一起踢過和富大埔，佢幫咗我好多。」這位35歲老將，提到會在訓練中對自己施加壓力，務求達至最佳狀態，全程投入享受比賽。
    復賽後仍一勝難求的冠忠南區，上仗遭遇慘敗，以0比5不敵東方龍獅，其中王牌射手史提芬彭利拿早早因傷被調離場，可幸巴西人和有傷在身的東瀛守將川瀨浩太，已經重新投入操練。另外夏志明和積施利兩位主力都已經傷愈，齊齊復出，上仗因外借條款避戰的唐道碧，亦將重返大軍名單。
    列文重整陣容應戰
    主教練列文認為經歷上場挫敗後，陣中年輕球員能夠吸取寶貴教訓，並希望他們要繼續把握機會，盡全力表現自己。列文強調球隊給予後起之秀鍛鍊機會的方針不會動搖，但透露為保護陣中小將，今場是時候作出陣容調整。
    繼傑志及東方龍獅之後，冠忠南區今場要硬撼另一強敵理文，列文坦言會是一大挑戰：「理文實力好強，佢哋投入唔少錢落隊波，目標係打入前列；希望透過比賽，畀我哋更清楚知道，如何喺今季甚至下季，縮短同強隊之間嘅距離。」
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