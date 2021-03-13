英超早場　車路士剋制列斯聯？

今晚英超早場，「最癲」嘅列斯聯主場迎戰「最定」嘅車路士。車仔自杜曹上任後穩定性全面提升，所有賽事11戰保持不敗，近8場聯賽豪取6勝2和；列斯聯踢法娛樂性強，但穩定性不足，近5場聯賽只得1勝4負，車仔今場絕對有力以質取勝，以3分賀一賀球會早幾日116歲會慶，車仔讓半一捧上盤。（Now 621及611周六晚8時30分直播）

3月10日係車路士會慶，呢位倫敦勁旅上輪喺主場以2比0擊敗愛華頓，現時28戰得50分排第4，差次席曼聯4分，但亦只比少踢1場嘅韋斯咸多2分，前4席位唔穩陣，雖然佢哋下周歐聯16強次回合於主場再鬥馬體會，但為保前4位置，今場3分志在必得。

杜曹利用3後衞配合傳控踢法，增加咗球隊嘅穩定性，佢上任後所有賽事11戰保持不敗，當中9場冇失波，夾埋只失2球，近8場聯賽豪取6勝2和，呢種穩陣踢法正正剋制到列斯聯主帥比爾沙嘅進攻戰術。

列斯聯掛住攻防線鬆散

列斯聯主張不停進攻，反而造成後防鬆散，成績時好時壞，連同上場作客韋斯咸輸0比2，近5場輸4場，現時以35分排第11位，距離傳統護級線40分只差5分，壓力唔算大，加上今場有加雲菲臘斯復出，隨時「心雄」同車仔鬥攻，咁就正中杜曹下懷。列斯聯中場線好多時壓得太前，同中堅之間有太多空間，車仔正正可以利用呢點進攻，以佢哋中前場球員質素，唔難搵到入波機會，讓半一上盤不容錯過。※渡邊年

車路士近8場聯賽成績

75%

勝

列斯聯

1梅斯利亞

2艾寧 14迪亞高格蘭迪 6李安谷巴 10阿里奧斯基

18拉芬夏比洛尼 23加雲菲臘斯 15史超活達拉斯 22積夏里遜

20洛迪高摩奴

9班福特

車路士

16艾度亞文迪

28艾斯派古達 4安達斯基斯坦臣 2魯迪格

20赫臣奧杜爾 7尼高路簡迪 17高華錫 21芝維爾

19美臣蒙特 29夏維斯

11迪姆華拿