港超聯　理文2比1贏冠忠南區做「3哥」

周六（13日）在將軍澳運動場上演「中銀人壽香港超級聯賽」積分榜「3哥」地位之爭，由主隊理文迎戰冠忠南區。理文最終在打多一人的情況下，憑李康廉和基華尼頓建功以2比1擊敗客隊南區，不敗走勢延至4場之餘，兼暫時升上聯賽第3位。

今場哪一方贏波即可登上聯賽榜第3位，理文繼續派出金承龍攻堅，新援洛迪古斯先列後備，而賽前遭遇3連敗的南區則用齊5位外援，矢志爭取分數。

坐擁主場之利下，理文7分鐘便打破缺口，基華尼頓左路扣過對手起腳中楣，李康廉補中得手，為球隊早段領先兼射入個人今季首球。南區防線4分鐘後再度失陷，亞哥斯達妙傳，接應的李康廉「回禮」予基華尼頓射成2比0。

18分鐘客軍組織出首個具威脅攻勢，夏志明窄位起腳，被袁皓俊閂出底線。33分鐘「超援」柏度中路發炮，皮球被袁皓俊抱實又告無功而還。南區35分鐘便以卡希爾入替多次被判越位的史提芬彭利拿，試圖變陣，但仍無阻主隊半場帶着兩球優勢返入更衣室。

換邊後客軍隨即換入林樂勤加強攻力，但下半場展開僅5分鐘冠忠南區便迎來噩耗，謝德謙禁區外犯手球，被裁判吳超覺出示紅牌趕離場，門將蔡子濤臨危受命換入把關。

挾着人數優勢的理文未有放軟手腳，基華尼頓接應李康廉「逗傳」試圖笠射蔡子濤，被後者托出底線。林樂勤68分鐘右路嘗試起腳，不過射門力度欠奉，未能威脅袁皓俊。3分鐘後金承龍曾接應「康廉」的傳球將皮球送入網窩，惟被旁證判越位在先。80分鐘，卡希爾殺入禁區，與後備入替的黃炎堃禁區內碰撞下跌倒，球證沒有任何表示。

補時階段，打少一人的南區搶攻，列文接應角球二傳，卡希爾中間施射得手，為客軍追回較接近比數，但最終南區仍未能扭轉敗局，以1比2不敵理文，近況錄得4連敗。

成功在主場全取三分，賽後理文主教練陳曉明，坦言對今場球隊整體表現感滿意：「就算對手未踢少嗰，我哋都基本上主導咗場比賽，都做到啲靚嘅組織。」下半場球隊大部分時間踢多一人，但卻未能擴大領先優勢，反而被對手追回一球，陳曉明承認球隊在比賽後段的發揮有不足，並對球員臨完場前的失望之情表示理解：「我哋就係對自己有要求，先會失望，打多個又畀對手入番球，在場教練同球員都唔會覺得冇所謂。」他表示當然希望球隊能乘勝追擊，再取得入球，但認為需要有「特殊能力」的前鋒在場才能做到。新加盟理文的西班牙射手洛迪古斯，今場在後備席未有機會出場，陳曉明就寄望這位前港超神射手，未來可為球隊帶來入球。

今仗賽事出現幾次具爭議性判決，其中包括換邊後，冠忠南區門將謝德謙被紅牌驅逐出場，球隊主教練列文，賽後明顯對球證的幾次判決感到不滿：「我喺香港總共踢咗7年波，我從來冇對球證有異議，但現實情況係，如果想改善本地聯賽質素，令本地足球水平有所提升，球證賽事執法水平必須先加強；講緊球員份合約、職業生涯甚至前途，都可能畀呢啲惡劣判決影響到。」列文認為除了對謝德謙被逐離場感到不公之外，亦覺得比賽後段，南區應該獲得一球12碼。對於球隊表現，列文坦言球隊在下半場展現出的戰意值得稱讚：「齋計下半場，我哋踢少一人嘅情況下，係贏咗1比0，呢點係非常正面。」