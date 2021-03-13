卡斯拿斯同沙拉宣布離婚　贍養費達16億

西班牙傳奇門將卡斯拿斯與主播老婆沙拉，最近已被傳婚姻亮起紅燈，周五(12日)二人喺個人社交網正式宣布分手，令人關注嘅係卡斯拿斯3.5億歐元（32.5億港元）嘅財產將會被瓜分。

已經育有兩子嘅呢對過氣戀人曾被視為模範夫妻，最經典一幕是2010年世界盃賽後，當體育記者嘅沙拉訪問卡斯拿斯時，男方突然送上情深一吻；而二人嘅愛情關係始於2009年，保持了12年，並且在2016年結婚，兩個兒子馬田及盧卡斯分別是7歲及4歲。不過，其後卡斯拿斯和沙拉嘅身體都唔太好，一個遇上心臟問題，而另一個則患過卵巢癌。

最近幾個月傳媒已傳佢哋要離婚，佢哋亦決定唔再掩飾，公開雙方關係，宣布離婚嘅消息後，傳媒即關注佢哋分家產嘅問題，據西班牙《阿斯報》消息，卡斯拿斯個人財產達到3.5億歐元，包括多間企業及一堆不動產；其中四間企業嘅價值已超過2,500萬歐元，早於2000年佢已經成立一間公司，於名下擁有商舖及豪宅等。相比之下，沙拉嘅個人財產同卡斯拿斯就實在係「蚊髀與牛髀」，當地傳媒指，佢將可以分到卡斯拿斯嘅一半財產。

二人嘅分手通告用埋同樣嘅相片及文稿，並且表示佢哋已經分手，但會繼續做好父母嘅角色，呢個係一個深思熟慮決定，雖然各走各路，但親情同友情會繼續，亦會繼續畀孩子喺健康環境成長。