傅家俊「開口中」！桌球重返亞運

桌球重返多哈2030亞運會！今年元宵佳節，桌球天王傅家俊在社交網許願之一，是桌球能夠重返亞運會大家庭，言猶在耳，今日(周六)香港桌球總會宣布好消息，得悉卡塔爾決定將桌球重新納入2030年亞運會的比賽項目，這將是20年後「士碌架」再現亞運舞台。

桌總向外公開這個「振奮的消息」，指「卡塔爾奧林匹克委員會會長His Highness Shaikh Joaan bin Hamad 在今日香港時間下午6時宣布，將桌球納入為多哈2030亞洲運動會的比賽項目。自第16屆2010年廣州亞洲運動會後，桌球項目一直無緣躋身亞運會。今天的消息對香港桌球界和運動員、甚至是未來的運動員，都是振奮的消息！我們現在開始準備吧！2030在多哈見！」

過往香港在歷屆亞運會桌球場上贏得輝煌戰績，包括2010年廣州亞運會，傅家俊在英式桌球個人賽「夢幻決賽」中，以4比2技壓兩屆冠軍中國的丁俊暉，贏得冠軍；這是他繼 1998 及 2002 年兩奪隊制賽金牌後，首次贏得個人項目金牌。至於三位「桌球天后」葉蘊妍、吳安儀及蘇文欣，則在女子六個紅球團體賽四強及決賽，先後擊敗中華台北與中國，摘下另一面金牌。

值得一提是，桌球界近日接連獲得好消息，日前「四眼CUE后」吳安儀歷史性獲得世界桌球男子職業巡迴賽賽會，發出未來兩季的球員參賽卡，勢將矚目亮相男子賽事。另外，受疫情及眼疾影響而世界排名跌出64位的傅家俊，其後亦宣告獲得邀請卡，出席來季職業賽。連同今日桌球重返亞運的喜訊，香港桌壇的未來可謂充滿挑戰及令人期待。