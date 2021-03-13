港超聯　愉園晉峰搶分有惡鬥

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（14日）頭場於下午3時舉行，迎來榜下游搶分大戰，由愉園於深水埗運動場主場硬撼晉峰。愉園上仗賽和勁旅理文，繼續成為聯賽少有不敗之師，至於晉峰則在補時階段被標準流浪絕殺，士氣大受影響。雙方暫時聯賽仍未打開勝利之門，今仗為全取3分必定博盡！

愉園上仗與理文各得1分，主教練鮑家耀對球隊整體表現感滿意，尤其是在防守上能夠展現良好記律性，將對方幾位進攻球員的威脅減到最低，他笑言陣中年青球員經驗不足，浪費多次入球機會，希望之後可以繼續進步。

「快活谷」今季2次在盃賽與晉峰交手皆能取勝，「鮑sir」直言球隊將會沿用之前的踢法，希望再次擊敗對方：「球季停左2個幾月，睇過佢哋2場波，都唔係改變左好多野，所以戰術都唔會點變，不過我唔會畀太大壓力球員，希望佢哋有好表現啦！」外援米基爾、羅拔奧度或繼續因傷缺陣，「鮑sir」透露今仗會作出部分輪換，希望其他球員亦繼續保持比賽狀態 ，對取得聯賽首勝信心十足。

晉峰上仗不敵標準流浪，總教練何信賢認為球隊防守已有一定進步，補時階段輸掉頭槌亦屬非戰之罪，他表示球員經已重新振作：「球員已經回復心情，加上班主都有鼓勵我哋，有信心佢哋可以經得起挫折，往後踢啲娛樂性足球畀球迷。」

晉峰目前受傷患困擾，部分球員包括外援費利浦薩、卡爾特納等更因傷缺席了早前操練，嚴重影響球隊賽前部署。今仗面對同以青春班為主的愉園，「何sir」期望球隊在進攻上更有自信，盡量放膽攻門及減少無謂猜傳，同時他認為對方前場突擊速度快，需要小心提防他們的進攻，目標至少取得1分。