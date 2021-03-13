港超聯　傑志保榜首撲擊標準流浪

周日（14日）將有兩場「中銀人壽香港超級聯賽」，尾場標準流浪對傑志下午5時半於青衣運動場進行。流浪上仗取今季首勝，在「宜嘉」盧均宜、林嘉緯坐鎮，兼新兵陳肇鈞助拳下，實力進一步提升；傑志去役挫東方龍獅登榜首，為鞏固「一哥」席位，勢猛擒流浪！

標準流浪上場2比1贏晉峰打開今季勝利之門，教練之一賴嘉輝指球隊士氣大大提升。雖然今屆「菁英盃」兩鬥傑志皆負，惟他直言球隊今場依然以3分為目標：「呢周做咗好多針對傑志嘅部署，目標當然唔係輸少當贏或淨係攞1分，我哋希望睇吓可唔可以贏波，藉此提升排名。」

雖然今輪名義上為流浪主場，但賽事並非安排於斧山道運動場舉行，「賴Sir」坦言球隊失主場之利，但幸好上仗挫晉峰正是位於面積較細的青衣場，他認為流浪對場地的熟悉程度或有利發揮。兵源方面流浪尚算完整，上場傷出的盧均宜康復得「7788」，惟祖連奴仍因肌肉不適，繼續無緣正選。

計算今仗在內，傑志10日內要應付3場賽事，總監兼總教練朱志光強調，在隊數少的情況下並無留力的空間，除個別位置會作調整外，今場仍會遣主力出戰。他又指丹恩奴域剛「噠着副計」，會繼續讓他提升狀態。陣容上，唐建文刑滿復出，惟羅拔圖、陳晉一則因傷倦勤。

繼上場贏東方龍獅後，「藍鳥」近仗3連勝，雖然對手流浪對他們來說相對容易應付，但「朱Sir」坦言不宜輕視對手，並再次大爆金句：「高凳仔你見到佢，但矮凳仔你未必望到，咁先容易撠親。」對手陣中有林嘉緯和盧均宜兩位具經驗的球員，「朱Sir」賽前更向「宜嘉」大派高帽：「佢哋今年係強隊嚟，『足球先生』都有個！我熟佢哋路時，佢哋都熟我，今場一定要小心。」