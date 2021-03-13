杜Sir揸車繼續不敗　火力不足保前4現暗湧

周六晚（13日）英超頭場，「4哥」車路士作客只能悶和列斯聯0:0，自新帥杜曹接手後，雖然12場正式賽事仍未輸過，但只入13粒，攻力認真麻麻，隨時影響佢哋保前4嘅前途。

車仔主帥杜曹上仗贏愛華頓改用夏維斯裝「假9」，贏盡掌聲，今仗照辦煮碗，開波冇耐呢位德國國腳近射被救出，之後佢妙傳基斯甸普列錫入楔，雖然列斯聯中堅艾寧立即趕到解圍，點知佢省到隊友迪亞高洛蘭迪彈番門前，好彩中楣唔入，但轉過頭輪到列斯聯中場泰拿羅拔斯笠射亦告中楣彈出，禍不單行係射手班福特於上半場中段拉傷被換出，對進攻影響不小。

易邊後車仔繼續搶攻，冇人看管嘅夏維斯殺入禁區狂抽，可惜過唔到梅斯利亞嘅十指關，其後列斯聯嘅拉芬夏比洛尼近射眼看必入之際，已失位嘅門神艾度亞文迪竟可神奇救出，最終雙方互交白卷。

車仔在「杜Sir」麾下，12場正式賽事取得8勝4和未輸過，只係失咗2球，其中10仗保持清白之身，防守的確升晒呢，不過入得13球，明顯仍未搵到最佳進攻組合，佢哋依家只領先「5哥」韋斯咸3分，仲打多2場，前4位置絕不穩陣，「杜Sir」真係要諗吓計喇。