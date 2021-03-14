阿古路破417日英超入球荒　曼城大勝富咸

周日(14日)凌晨英超，曼城作客以3比0大勝富咸，阿古路射入1球12碼，終於打破417日聯賽入球荒。由於呢位32歲阿根廷國腳將於今夏約滿，盛傳好可能離隊，不過如果佢持續有好表現，會方或會轉軚向阿古路開出新合約留住佢。

曼城上半場雖然控制大局，但卻老鼠拉龜，無從入手，費倫托利斯、貝拿度施華、阿古路嘅射門，都被富咸門將艾路拿化解。

不過，下半場情況完全唔同，曼城15分鐘內連入3球，先係中堅史東斯接應罰球，近門射入，呢位後衞曾經喺170場英超只入1球，但近10場英超就有4球進帳，突然成為曼城破門新利器。

跟住輪到加比爾捷西斯表演，扭過門將射入空門成2比0，呢位巴西國腳近10次踢正選，射入8球及1次助攻。之後費倫托利斯博到12碼，由阿古路主射入網成3比0，呢位阿根廷前鋒自2020年1月對錫菲聯之後，終於再次喺英超入波。

曼城走出早前不敵曼聯嘅陰影，取得2連勝，拋離第2位曼聯17分，雖然曼城踢多2場，但以「藍月亮」嘅強勢，相信捧盃十拿九穩。