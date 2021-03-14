賓施馬起孖　皇馬補時絕殺艾爾切

周日(14日)凌晨西甲，馬德里雙雄命運各異，排第2位嘅皇家馬德里憑賓施馬梅開二度，包括補時建功，主場以2比1絕殺護級球隊艾爾切。反觀，榜首馬德里體育會僅打和基達菲0比0，皇馬追至只有6分距離，加上巴塞隆拿亦步亦趨，今季西甲冠軍之爭愈來愈激烈。

皇馬原本唔使贏得咁辛苦，但賓施馬、艾斯高、雲尼斯奧斯祖利亞上半場都錯失入波黃金機會。換邊之後，艾爾切把握1次角球攻勢，由中堅丹尼卡禾頂入，打開紀錄。值得一提，當時艾爾切前鋒盧卡斯波爾推跌皇馬中場卡斯米路，但球證睇完VAR之後，仍然判入球有效。

踢到73分鐘，皇馬終於扳平，莫迪歷左路傳中，賓施馬近門頂入。教練施丹換入夏薩特，加強攻力，亦係呢位比利時國腳養傷6星期後，首次上陣。結果踢到補時1分鐘，賓施馬射入靚波，協助皇馬反勝2比1，呢位法國前鋒近4次西甲上陣都有波入。

另外，養傷兩個幾月嘅皇馬隊長沙治奧拉莫斯今場後備上陣復出，人腳日趨完整，可以最佳陣容出戰嚟緊周三(17日)凌晨歐聯16強次回合主場對阿特蘭大。

至於馬體會好黑仔，祖奧菲歷斯入波被判無效，蘇亞雷斯射門中柱唔入，對手基達菲70分鐘有後衞阿倫尼安被逐，馬體會踢多1人，都未能取得入球，打和0比0。

馬體會現時領先第2位皇馬6分，以及多巴塞隆拿7分，但巴塞踢少1場，如果巴塞周二(16日)凌晨主場擊敗侯爾斯卡，就會追至4分距離。