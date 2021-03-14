留意！曼聯傷「鋒」　韋斯咸冇連格

周一(16日)凌晨英超尾場曼聯主場對韋斯咸，曼聯喺「打吡戰」贏波，保持些微爭標希望；韋斯咸愈戰愈勇，有望打入前4位，雙方目標鮮明。不過「紅魔鬼」3位前鋒受傷缺陣，加上近5場比賽總入球全開2球或以下，博中位數2.5球入球細。（Now 621周一凌晨3時15分直播）

曼聯雖然上輪英超作客兩球淨勝曼城，但佢哋近5仗有4場打和，其中3場悶和0比0，「紅魔鬼」嚟緊周中歐霸盃16強次回合再鬥ＡＣ米蘭，之後英足盃硬撼李斯特城，硬仗連場下有所保留唔奇。佢哋更大鑊係遇上傷患潮，安東尼馬迪爾上場歐霸盃傷出，另外拉舒福特及卡雲尼仍然養傷，據報18歲新星阿密特迪亞路有望於英超首度擔正，但以現時鋒線人腳，要攻入客軍大門非易事。

連格缺陣 錘仔削攻力

韋斯咸近4場聯賽3勝，近況甚勇，「錘仔幫」今季防守出色，湯馬士蘇錫克及迪格蘭賴斯係英超防守力最強嘅中場組合之一，有力阻擋曼聯進襲。不過加盟後大爆發嘅連格，因借將身份未能倒戈，入球能力大減，細盤有計。

直播表

周日12:00pm 日職 橫濱水手Vs浦和紅鑽

有線661、601台

周日3:10pm 澳職 西部聯Vs布里斯班獅吼

無綫85台

周日7:30pm 意甲 博洛尼亞Vs森多利亞

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周日8:00pm 英超 修咸頓Vs白禮頓

Now 621

周日9:00pm 西甲 切爾達Vs畢爾包

Now 632

周日10:00pm 英超 李斯特城Vs錫菲聯

Now 621

周日10:00pm 意甲 拖連奴Vs國際米蘭

Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301

周日10:00pm 意甲 帕爾馬Vs羅馬

Now 639、有線655、615台、無綫myTV Gold 302

周日11:15pm 西甲 CF格蘭納達Vs皇家蘇斯達

Now 632

周一0:30am 英超 阿仙奴Vs熱刺

Now 621、611

周一1:00am 意甲 卡利亞里Vs祖雲達斯

Now 638、有線654、614台、無綫myTV Gold 301

周一1:30am 西甲 伊巴Vs維拉利爾

Now 632

周一3:15am 英超 曼聯Vs韋斯咸

Now 621

周一3:45am 意甲 AC米蘭Vs拿玻里

Now 638、有線654、614、662、602台、無綫myTV Gold 301

周一4:00am 西甲 西維爾Vs貝迪斯

Now 632