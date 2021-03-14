【有片】創造之王！梅拿打破德甲助攻紀錄

周六(13日)深夜德甲，拜仁慕尼黑作客以3比1擊敗雲達不來梅，湯馬士梅拿今場貢獻2次助攻，呢位31歲中場對住雲達不來梅，已經累積16次助攻，成為自2004/05年球季有統計以來，對單一對手，累積最多助攻嘅球員，同時以13次助攻，追平熱刺射手哈利卡尼，成為今季歐洲5大聯賽最多助攻嘅球員之一。

上半場22分鐘，湯馬士梅拿接應角球，頭槌跣後，由哥列斯卡頂入打開紀錄。13分鐘後，湯馬士梅拿喺禁區內心口控定，再冷靜傳畀後上嘅基拿比射成2比0。湯馬士梅拿原本有機會上演「助攻帽子戲法」，可惜佢傳畀羅拔利雲度夫斯基射門，未能轉化成入球。

換邊之後，羅拔利雲度夫斯基終於入番1球，佢今季德甲已轟入32球，呢位波蘭國腳今場原本可以入多幾球，但有3次射門分別中柱同中楣，認真黑仔。

踢到比賽末段，雲達不來梅靠富克洛入波破蛋，但無阻拜仁全取3分，繼續排榜首，為周四(18日)凌晨歐聯16強次回合對拉素壯行色。

另外，多蒙特憑祖利安白蘭特、尤素法莫高高下半場各入1球，主場以2比0擊敗對哈化柏林。