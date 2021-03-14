美斯將續約3年　踢到37歲掛靴

阿根廷球王美斯上年夏天幾乎離開巴塞隆拿，之後亦一直傳佢將於今夏自由身轉會，不過依家事情出現180度變化。由於「親美斯派系」嘅拉波塔早前當選為巴塞新會長，美斯重新考慮留隊，西班牙傳媒爆料指美斯最快可望喺當地時間周一(15日)同巴塞續約3年。

據悉，巴塞隆拿喺歐聯出局後，美斯嘅團隊原本按計劃，將會同巴黎聖日耳門方面傾加盟事宜，但近日卻緊急叫停，西班牙傳媒指，美斯希望先同巴塞新會長拉波塔會談，再作打算，美斯嘅爸爸兼經理人佐治將於周一(15日)同拉波塔見面，並好可能達成續約協議。

有傳拉波塔為表誠意，願意向美斯開出1份3年合約，而非一般老將嘅1年短約。如果最終成事，即將34歲嘅美斯完成新合約之後，到時已經37歲，意味佢好可能效力巴塞至掛靴。

一旦美斯留隊，對於今夏轉會市場影響巨大，因為巴塞隆拿將放棄收購多蒙特射手艾寧夏蘭特，巴黎聖日耳門、曼城爭奪美斯嘅好夢亦會成空。