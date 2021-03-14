體院運動員及教職員　下周一起自願接種疫苗

香港體育學院召開記者會，宣布下周一（22日）起安排全職運動員、教練及職員接種科興或復必泰疫苗。(許思彤攝)

香港體育學院今日（14日）召開記者會，宣布下周一（22日）起安排全職運動員、教練及職員接種科興或復必泰疫苗。體院主席林大輝強調，計劃屬自願性質，運動員接種疫苗與否不會影響海外集訓及比賽資格。

東京奧運將於7月23日展開，惟受到疫情影響，香港隊目前僅取得22個項目的參賽資格。體院主席林大輝透露，上周已向公務員事務局局長聶德權反映，希望政府能為運動員、教練等接種疫苗，以保障他們海外集訓及比賽的安全，盡快爭取更多奧運資格。

林大輝指，體院昨日（13日）接獲通知，將於下周一（22日）起安排體院1000多名全職運動員、教練及職員接種疫苗。他強調計劃屬自願性質，運動員接種疫苗與否，不會影響海外集訓及比賽遴選，亦可自由選擇科興及復必泰兩款疫苗，但認為接種疫苗有其必要性：「體院管理層和醫學專家小組一致認為，接種疫苗能更有效保障健康，我們會花時間向運動員解釋其必要性，並交由他們自行決定接種與否。」

被問到運動員意願時，他稱昨日遇到已取得奧運乒乓球男團、男單及混雙資格的黃鎮廷，對方主動詢問運動員何時能夠接種疫苗，「相信由此可見運動員意願」。

香港近日出現多宗接種科興疫苗後死亡的個案，林大輝表示：「體院運動員年輕力壯，身體狀況良好，過去一直接受心肺功能及呼吸系統訓練，相信產生不良後果或敏感的機會，會較長者及長期病患低。」體院醫學專家亦會為接種疫苗的人士進行身體評估及解說，以減低風險。

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