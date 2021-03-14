港超聯　晉峰補時12碼絕殺愉園「開齋」

晉峰聯賽打開勝利之門！「中銀人壽香港超級聯賽」周日（14日）於深水埗運動場上演頭場對決，作客的晉峰憑艾拔簡勞臨完場前射入12碼「一箭定江山」，終止聯賽4連敗，並成功在今季「開齋」，取得寶貴的3分。

愉園今場有巴西中場指揮官米基爾傷愈復出，明顯令球隊運作更加暢順，相反晉峰今場有兩大外援卡爾特納及費利浦薩因傷倦勤，後防要靠艾拔簡勞及佐敦布朗擔大旗。甫開賽，兩隊為求先開紀錄埋身肉搏，1分鐘先有艾迪比帝侵犯艾拔簡勞。5分鐘，晉峰後防回傳予門將林駿杰，艾迪比帝欲「偷雞」不過不得要領。比賽中場爭奪激烈，15分鐘，佐敦布朗罰球開出，艾拔簡勞頂入中間，但被盧斯安奴解圍出底線。1分鐘後，佐敦布朗傳送，隊友禁區外接應，羅俊仁近柱窄位射門惜越位在先。21分鐘，林衍廷左路傳中，但力度太大皮球被踢出底線。23分鐘，艾迪比帝疑似向艾拔簡勞批踭，被罰黃牌。31分鐘，查理史葛中場突放冷箭，可惜中楣彈出。2分鐘後，林樂賢試圖射門，佐敦布朗解圍不遠，查理史葛射地波但無功而還。

易邊後，47分鐘袁世傑落底傳中，被門將林駿杰接實。55分鐘，愉園在右路取得罰球機會，由後備入替的黎培基主理，皮球掠門而過。60分鐘，愉園右路角球，簡嘉亨禁區外控定一射高出。70分鐘，晉峰右路開出角球，羅俊仁禁區內無人看管射高。79分鐘，艾拔簡勞禁區內拉跌米基爾，惟球證未有表示。86分鐘，米基爾左路壓落底線，朱偉鈞射門被林駿杰擋出。89分鐘，屠俊翹準備開龍門球時，與艾拔簡勞起爭執，後者被球證出示黃牌警告。補時1分鐘，潘沛軒右路傳中，莫漢睿前傳予伏兵門前的簡嘉亨，但後者門前失機。5分鐘後，莫漢睿在禁區內侵犯茹子楠，球證直指12碼點，由艾拔簡勞主操刀射入，晉峰最終贏1比0，取得今季各項賽事首場勝仗。