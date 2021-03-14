英超第1人　韋費特沙夏公開拒絕單跪真相

周六(13日)深夜，英超水晶宮主場對西布朗，本來戲碼一般，但卻成為網民焦點，因為開波前，雙方球員都按照近大半年慣例，單膝下跪，抗議上年喺美國發生嘅白人警察跪壓黑人致死嘅種族歧視事件，惟獨水晶宮前鋒韋費特沙夏企定定，成為自從有呢項儀式以來，首位拒絕單跪嘅英超球員。

韋費特沙夏2月初受傷之後，今場首次復任正選，呢位科特迪瓦國腳身為黑人，卻唔繼續響應單跪，並非因為忽視種族歧視問題，而係認為行動已經變得成形式化，愈來愈冇意義。

賽後佢話：「大約兩星期之前，大家都知道我決定咗唔再單跪，呢個決定冇話係啱或錯，我認為賽前單膝下跪已成為慣例，無論跪或唔跪，仍然有好多人遭到歧視，我知道大家做咗好多事情去反歧視，亦尊重隊友同其他球員繼續單跪嘅決定，但我會繼續站立，我認為我哋仲有好多事要做，例如向學生灌輸反歧視教育，社交媒體應該加強批評種族歧視行為，而唔止係球員咁做。」

至於今場波，水晶宮靠中場米利禾積域射入12碼，以1比0擊敗西布朗。