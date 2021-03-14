射手大戰！奧巴美揚單挑熱刺三叉戟

周一(15日)凌晨英超阿仙奴主場同熱刺合演「北倫敦打吡」。阿仙奴隊長奧巴美揚重拾射門鞋，不過防線經常輸大意波；熱刺以哈利卡尼為首嘅新三叉戟弗到震，而且卡尼踢「北倫敦打吡」特別醒神，專剋阿仙奴，為爭前4火力全開，雙方近年聯賽例演入球騷，2.5球大盤好路。（Now 621及611周一凌晨零時30分直播）

阿仙奴雖然喺聯賽位處中游，但打吡戰向來打甩髀，近9次聯賽主場對熱刺，取得5勝4和，戰意可靠。今季一度陷入球荒嘅奧巴美揚，近4場聯賽入4粒，腳風轉順，翼鋒布卡約沙卡亦頻有入球及助攻，令主帥阿迪達喺進攻方面有更多選擇。可惜佢哋防線不穩，已經連續9場未能保清白之身，往往係因個人犯錯導致失波，包括格列沙加上場聯賽對般尼傳波變「助攻」畀對手扳平，日前歐霸雖贏奧林比亞高斯3比1，但所失一球皆因丹尼施巴路斯犯錯，絕對靠唔住。

卡尼對「兵工廠」特醒

熱刺自復用加里夫巴利，同哈利卡尼及孫興民合組三叉戟後，連同盧卡斯莫拉、卡路士雲尼斯奧斯等作輪換，火力飆升，連盃賽在內5連勝狂轟15粒，單係「大聖爺」同卡尼各佔5粒，而「哈神」同孫興民今季聯賽已14次互相助攻入球，打破1994/95年度布力般流浪「SAS」舒利亞夥拍瑟頓單季所創嘅13次英超紀錄，默契十足。

「哈神」至今出戰「北倫敦打吡」已轟入11球，絕對係阿仙奴剋星，加上佢哋仲有機會爭前4，為求3分唔會死守。既然熱刺近5場聯賽有4次開3球或以上，2.5球大盤咪走寶。